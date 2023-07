Juventus, Sky: Kessie torna nel mirino, si lavora col Barcellona per il prestito

La Juventus tornerà a fare sul serio per Franck Kessie. Lo ha rivelato l’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nel raccontare il retroscena delle future trattative dei bianconeri per la linea mediana. L’ivoriano ex Milan è ora al Barcellona, ma sembra sempre con la valigia in mano. E allora si potrebbe adesso lavorare sulla base di un prestito con un semplice diritto di riscatto.