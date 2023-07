Chelsea, Gazzetta: Lukaku ha fatto sapere a Pochettino che lunedì sarà presente al raduno

La Gazzetta dello Sport racconta l’ennesimo colpo di scena dell’intricato caso legato a Romelu Lukaku. Il centravanti belga, che non andrà più all’Inter dopo la clamorosa rottura di queste ore, avrebbe fatto sapere a Mauricio Pochettino di volersi presentare lunedì al raduno della squadra per cominciare gli allenamenti. Che, però, svolgerà a Cobham in solitudine – o con gli altri esuberi – visto che i Blues voleranno per giocare le amichevoli estive negli Usa e l’attaccante non è convocato. I londinesi sono comunque pronti a cedere il giocatore per quaranta milioni cash a titolo definitivo e la sua permanenza è esclusa.