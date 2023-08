Vela, Mondiali 2023: quattro equipaggi azzurri conquistano il pass per i Giochi di Parigi 2024

Giornata da incorniciare per l’Italia ai Mondiali 2023 di vela, in programma a L’Aia, in Olanda. Quattro equipaggi azzurri hanno infatti conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nicolò Renna (foto Marta Orsini/FIV) e Marta Maggetti si sono garantiti l’accesso alla Medal Race grazie al primo ed il quarto piazzamento, rispettivamente nell’iQFOiL maschile e femminile, ottenendo così una delle 11 carte a cinque cerchi riservate per genere. Nel kite, invece, a festeggiare è stato il giovanissimo Riccardo Pianosi, in grado di superare la fase preliminare al terzo posto e dunque conquistando il pass riservato ai migliori otto per genere.

Sorride anche Maggie Eillen Pescetto, che malgrado il quindicesimo posto nella prova femminile, non sufficiente per prendere parte alla Medal Race, ha ottenuto una preziosa carta olimpica. Brava ma anche un pizzico fortunata l’azzurra, che ha beneficiato della presenza davanti a lei di due atlete francesi (già qualificate in quanto appartenenti al paese ospitante) ed altre rivali dello stesso Comitato Olimpico (può qualificarsi un solo equipaggio per ciascuna classe velica). Inizia dunque a consolidarsi la spedizione azzurra per i Giochi di Parigi 2024, che già vantava la presenza di Ruggero Tita e Caterina Banti, protagonista assoluti nel Nacra 17 e capaci di chiudere in bellezza vincendo la medaglia d’oro.