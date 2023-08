MotoGP, Aleix Espargarò: “Oggi abbiamo riscontrato un netto miglioramento nella moto”

Aleix Espergarò, dopo aver concluso in settima piazza le prove libere del Gp d’Austria, ha commentato: “Sono soddisfatto perché su tracciati ‘stop&go’, come questo, ho sempre faticato a governare la moto in frenata e nelle fasi di accelerazione. Oggi invece abbiamo potuto riscontrare un netto miglioramento della moto, che appare più bilanciata in queste fasi. Ho potuto sfruttare anche i dati di Maverick Vinales, che oggi ha davvero fatto la differenza, sia sul giro singolo che sul ritmo. È stato molto efficace, so che c’è margine, perciò domani cercherò di migliorarmi ancora”.