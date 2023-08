Nazionale, Luciano Spalletti è il nuovo ct azzurro

La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo ct azzurro. La panchina della Nazionale dell’Italia, rimasta vacante dopo le improvvise dimissioni di Roberto Mancini di cinque giorni fa, è ora invece stata affidata al tecnico di Certaldo, reduce dallo scudetto del Napoli con tanto di addio a fine stagione. Il mister toscano era legato al club azzurro da una clausola per la quale in caso di immediato nuovo incarico è prevista una penale di 3 milioni da pagare. Da capire come e quando la Figc interverrà in tal senso, o sarà scontro frontale con De Laurentiis.

Come fa sapere la Figc, “l’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”.