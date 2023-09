Vavassori-Seyboth Wild oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Challenger Genova 2023

Andrea Vavassori affronterà Thiago Seyboth Wild nella semifinale del Challenger di Genova 2023. Cammino perfetto finora per il tennista di Pinerolo, che ha battuto nell’ordine Ajdukovic, Agamenone e Coria, tutti piuttosto nettamente e senza perdere neppure un set. Sulla sua strada troverà però adesso il giustiziere degli italiani: Seyboth Wild ha infatti eliminato prima Bonadio, poi Picchione e infine Napolitano. Secondo i bookmakers, sarà il brasiliano a scendere in campo favorito, ma non in maniera netta proprio visto l’ottimo torneo di ‘Wave’. Tra i due non ci sono precedenti.

Vavassori e Seyboth Wild scenderanno in campo oggi, sabato 9 settembre alle ore 18:00. Non è prevista una diretta televisiva, mentre sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv, piattaforma streaming disponibile sul sito ufficiale ATP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di Vavassori garantendo ai propri lettori aggiornamenti al termine della partita.