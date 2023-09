Ucraina-Inghilterra oggi in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2024

L’Inghilterra fa visita all’Ucraina alle 18:00 di sabato 9 settembre nel match del girone C (lo stesso dell’Italia) delle qualificazioni agli Europei 2024. Kane e compagni guidano la classifica del raggruppamento con 12 punti, punteggio pieno. A sei punti, con due vittorie consecutive, c’è l’Ucraina che proverà a tenere a distanza l’Italia di Spalletti, impegnata contro la Macedonia del nord. Potrete seguire Ucraina-Inghilterra in tv in chiaro su Mediaset, e in particolare su Canale 20. Senza dimenticare la diretta offerta da Sky, su Sky Sport Max (205), mentre su Sky Sport Calcio andrà in onda la Diretta Gol per seguire le azioni salienti delle altre partite. Streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Play.