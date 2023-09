Fermana-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Pontedera, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver incassato una netta sconfitta all’esordio contro la Carrarese, vogliono provare a portare a casa i primi punti della stagione davanti al loro pubblico. La squadra toscana, dal suo canto, arriva dalla vittoria ottenuta sul neo-promosso Sestri Levante e vuole subito trovare continutà. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

