Van Assche-Shelbayh oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Luca Van Assche se la vedrà contro Abdullah Shelbayh nel primo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita), torneo riservato ai migliori otto tennisti U21 della stagione di scena sul cemento indoor della città araba. Numero 70 del mondo, il francese classe 2004 ha vissuto un’ottima stagione, regalandosi l’ingresso in top 70. A livello Atp non è mai andato oltre i quarti di finale, ma ha comunque ottenuto scalpi importanti ed ha persino strappato un set a Novak Djokovic in quel di Banja Luka. Shelbayh è invece presente grazie ad una wild card, perciò sulla carta parte leggermente indietro. Il talento però c’è e l’ha dimostrato a più riprese, perlopiù a livello Challenger. Mancino, è un prodotto della Rafa Nadal Academy e ha tutte le carte in regola per impensierire gli avversari.

Van Assche e Shelbayh scenderanno in campo oggi (martedì 28 novembre). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali).