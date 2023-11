Diffidati Lazio-Celtic: i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Atletico Madrid

Obiettivo qualificazione agli ottavi di Champions League per la Lazio di Maurizio Sarri. Stasera alle 18:45 la squadra biancoceleste conquisterà il pass se batte il Celtic e il Feyenoord perde contro l’Atlético Madrid. Traguardo alla portata per Ciro Immobile e compagni che nell’ultima giornata della fase a gironi dovranno vedersela contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Due i diffidati per una Lazio che contro il Celtic deve fare a meno per squalifica di Vecino. Castellanos e Rovella sono i due calciatori sull’elenco dei calciatori a rischio stop. Nessun diffidato invece in casa Celtic.

DIFFIDATI LAZIO: Castellanos e Rovella

DIFFIDATI CELTIC: –