US Open 2023, Vondrousova in lacrime: rischia di ‘rovinare’ il ritiro di Strycova

Nonostante abbia vinto in rimonta il suo match di ottavi di finale degli US Open 2023, Marketa Vondrousova è stata immortalata in lacrime nella sala dei giocatori. La tennista ceca ha infatti del ghiaccio sul gomito sinistro, che fa male, e sta pensando di ritirarsi dal torneo di doppio. Una scena quasi ordinaria se non fosse che la sua compagna di doppio è la connazionale Barbora Strycova, la quale aveva annunciato il ritiro proprio in occasione dello slam statunitense. Qualora Vondrousova rinunciasse al match, dunque, la carriera di Strycova volgerebbe al termine senza giocare e senza poter salutare il pubblico. Una situazione per nulla piacevole che ha turbato Marketa, scoppiata in lacrime alla vista dell’amica. Strycova però non ci ha pensato due volte e l’ha abbracciata per consolarla.

Marketa Vondrousova crying, with ice on her elbow, hugged by Strycova, her doubles partner, at her farewell tournament.

Marketa might consider retiring to focus on singles, as she's not in peak condition, potentially ending Barbora's career.pic.twitter.com/1w7CBhPsS1

