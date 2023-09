De Boer: “Klaassen? All’Ajax non voleva la panchina, ma all’Inter non è titolare”

Ronald de Boer commenta ai microfoni di Ziggo Sport il trasferimento di Davy Klaassen all’Inter: “Penso che sia fantastico per Davy, ma non ne capisco bene la logica e questo non mi piace. Se fosse stato titolare in Italia, l’avrei capito, ma non è questo il caso. Credo che non volesse sedersi sulla panchina dell’Ajax, si sentiva troppo forte per questo e quindi voleva fare una buona mossa per la sua carriera. Ed è arrivata l‘Inter. Comunque l’ho visto crescere e gli auguro il meglio”.