F1, Wolff: “Striscia di vittorie di Verstappen? Per me è completamente irrilevante”

Il team principal della Mercedes in F1, Toto Wolff, ha parlato della striscia di 10 vittorie consecutive di Max Verstappen, bollandola come completamente irrilevante. Ecco le sue parole: “Per me, questo tipo di record sono completamente irrilevanti. Lo erano anche nei nostri giorni vincenti in Mercedes. non so quante gare consecutive abbiamo vinto, non le ho nemmeon contato. Comunque Verstappen ha mostrato una grande guida in una grande macchina, che è estramamente di alto livello. Credo che in Red Bull dovrebbe autosabotarsi per non vincere ogni gara questa stagione”.

E ancora: “Se un team domani come sta facendo Max con la Red Bull, è democratico. Fino a che si sottosta alle regole, tecniche, sportive e finanziarie, possiamo solo dire “ben fatto”. E se ci vorrà più tempo per prenderli, ci metteremo più tempo. Mi ricordo la gente piangere quando noi dominavamo così. Lo spettacolo segue lo sport, non il contrario. Non puoi essere la WWE, non vogliamo contenuti scriptati”.

Così invece il team principal Ferrari, Frederic Vasseur: “Hanno sempre avuto un gran velocita. Da Monza a Monaco hanno performato in maniera impressionante. Ma Max è ancora più impressionante, non solo nelle ultime 10 gare, sono circa due anni. Direi che non ha fatto un singolo errore in queste gare. Ovvio che è più facile non fare errori quando hai margini sugli altri, ma anche in queste circostanze è bravo a gestire la stiauzione molto bene. Non fare un singolo errore in più di due stagioni è strabiliante”.