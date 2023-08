US Open 2023, tennisti lamentano un forte odore di marijuana: “Non si riesce a respirare”

Fin dal primo giorno, molti tennisti impegnati agli US Open 2023 si sono lamentati di un odore particolarmente forte nel complesso di Flushing Meadows. In particolare, coloro che hanno disputato il proprio match sul Campo 17, molto vicino a un parco (Corona Park) – fuori dai cancelli – frequentato dalle persone, hanno segnalato all’arbitro e agli organizzatori tale disagio. Quale sia tale odore che infastidisce i giocatori non è difficile da intuire, ma Alexander Zverev ha voluto fugare ogni dubbio: “C’è puzza di erba in tutto il posto. Il Campo 17 sembra il salotto di Snoop Dogg“. Problemi anche tra le donne, con Maria Sakkari che si era lamentata durante un cambio campo, mentre Tamara Korpatsch ha detto: “Durante l’allenamento non riuscivo più a respirare, dovevo immediatamente allontanarmi“.