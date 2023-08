US Open 2023, disastro Var: Moutet chiede il replay, ma non funziona. Murray: “Così è una farsa”

Non è andato come sperato l’esordio del Var nel mondo del tennis. In occasione del match di primo turno degli US Open 2023 tra Andy Murray e Corentin Moutet, il francese ha chiesto all’arbitro di rivedere al monitor un presunto doppio rimbalzo su una volée in recupero. Il giudice di sedia, la svedese Louise Engzell, si è messa all’opera ma dopo qualche minuto ha spiegato ai giocatori che la tecnologia non funzionava: “Qui non c’è nulla, il Var si è bloccato“.

Come se non bastasse, proprio mentre veniva confermato il punto in favore di Murray, sul maxi-schermo del campo veniva mostrato il replay dell’accaduto. Insomma, una situazione che non è piaciuta a nessuno dei due giocatori tanto che Andy Murray in conferenza stampa ha dichiarato: “Ci sono voluti quattro minuti per prendere una decisione. Personalmente resto a favore dell’uso della tecnologia, ma se funziona così diventa un po’ una farsa“.