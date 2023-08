Serie B 2023/2024, le venti squadre definitive: Lecco e Brescia completano il quadro

Tutto è pronto, anche se in massimo ritardo per il campionato di Serie B 2023-24. Nonostante le prime due, quasi tre giornate si siano giocate, al livello burocratico e di organigramma delle squadre mancava qualcosa di decisivo. Oggi, infatti, è stato il giorno di Lecco e Brescia che hanno ottenuto ciò che desideravano, ossia la Serie B. Chi rimane invece deluso dalla decisione del Collegio di Stato sono Perugia e Reggina che dovranno ripartire una dalla Serie C, l’altra dai Dilettanti. Un colpo grosso e duro da incassare per gli amaranto, ma anche per i perugini che adesso dovranno trovare la forza di costruire per ritornare rapidamente in B. Questo l’elenco completo delle squadre.

ASCOLI, BARI, BRESCIA, CATANZARO, CITTADELLA, COMO, COSENZA CREMONESE, FERALPISALO’, LECCO, MODENA, PALERMO, PARMA, PISA, REGGIANA, SAMPDORIA, SPEZIA, SUDTIROL, TERNANA, VENEZIA.