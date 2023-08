US Open 2023, qualificazioni maschili: avanti Giannessi e Gaio, Zeppieri si prende il derby con Bonadio

Il primo azzurro a staccare il pass per il secondo turno delle qualificazioni maschili degli US Open 2023 è stato Federico Gaio, vittorioso in rimonta ai danni di Grenier. Il giocatore di Faenza ha ribaltato il pronostico della vigilia e si è imposto per 3-6 6-3 6-2, proseguendo il suo cammino newyorchese. Al prossimo turno se la vedrà contro l’argentino Comesana. Hanno vinto il loro match quasi in contemporanea invece Alessandro Giannessi e Giulio Zeppieri. Il primo ha ottenuto una vittoria di grande prestigio contro il più quotato Mayot, giovane tennista francese. 7-6 7-5 il punteggio del match, durato circa due ore e portato a casa da Giannessi. Il suo prossimo avversario sarà proprio il connazionale Zeppieri, atteso da un altro derby dopo quello vinto con lo score di 7-6 6-7 6-3 contro Riccardo Bonadio. I due se le sono date di santa ragione per oltre due ore e mezza, ma a spuntarla è stato il classe 2001 di Latina, che nel sesto gioco del terzo set ha messo a segno l’unico break dell’intero match. Oltre a Bonadio, sono stati eliminati anche Mattia Bellucci (6-4 7-6 per mano di Kukushkin) e Francesco Passaro (7-6 6-4 contro Hong).

IL TABELLONE COMPLETO

GLI SPOT DEGLI AZZURRI