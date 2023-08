Futuro Lukaku: al Chelsea si allena con l’Under 21, la Juventus attende silenziosamente

Più giorni passano, più l’enigma legato al futuro di Romelu Lukaku si fa complicato. Nessuna offerta sarebbe arrivata al Chelsea che vuole in tutti i modi liberarsi della punta belga. Pochettino ha parlato chiaro di non puntare su di lui ed anche il Tottenham sembra essersi arenato. Così la permanenza in Blues è diventata pesante con Lukaku che al momento si sta allenando con l’Under 21 del Chelsea, in attesa di qualcosa che potrebbe muoversi sul mercato.

Secondo il Telegraph, il Chelsea proverà fino alla fine del mercato di privarsi di Lukaku. Il belga scarta le richieste che arrivano dall’Arabia, vista la volontà di rimanere in Europa nelle prossime stagioni. Il Tottenham sembra essersi tirato fuori. Quindi l’unica soluzione porterebbe alla Juventus che osserva sibillinamente ed in silenzio, sperando di sferrare unaffondo negli ultimi giorni di mercato.