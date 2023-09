US Open 2023, programma e ordine di gioco semifinali femminili giovedì 7 settembre

Il programma, con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali femminili degli US Open 2023, in programma giovedì 7 settembre. Come da tradizione il giovedì della seconda settimana è dedicato alle due semifinali del torneo femminile e come da qualche anno a questa parte saranno entrambe giocate sotto i riflettori di Flushing Meadows. Il programma si apre alle 19:00 locali, l’01:00 della notte italiana, con il match tra Coco Gauff e Karolina Muchova. A seguire toccherà invece all’altra statunitense Madison Keys affrontare Aryna Sabalenka.

Ore 01:00 – Gauff vs Muchova

a seguire – Sabalenka vs Keys