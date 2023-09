US Open 2023, Keys sconfigge Vondrousova e torna in semifinale a New York dopo 5 anni

Dura solamente in 1h e 21′ l’ultimo quarto di finale femminile degli US Open 2023. Nella sessione serale dell’Arthur Ashe Madison Keys diventa la terza tennista statunitense a raggiungere le semifinali del singolare dopo Coco Gauff e Ben Shelton. La 28enne si impone con lo score di 6-1 6-4 ai danni di Marketa Vondrousova e per la sesta volta in carriera, la terza qui a New York, avanza in una semi di un torneo major. Non le accadeva dal gennaio 2022 a Melbourne, mentre questo risultato le mancava nello Slam di casa dal 2018, quando perse in due set dalla futura vincitrice del torneo Naomi Osaka.

Questa notte la tennista di Rock Island, Illinois, proverà a tornare in quella finale, l’unica mai raggiunta, che le manca invece dal 2017. Per Vondrousova comunque un buon torneo, condizionato negli ultimi giorni anche da qualche fastidio alla spalla, che conferma quanto fatto vedere nel torneo di Wimbledon. Con questo quarto è già sicura di migliorare il suo attuale best ranking di n°9 del mondo, resta solo da vedere se sarà n°6, 7 o 8 a seconda dei risultati di Keys e Muchova.

LA PARTITA – Keys inizia complicandosi notevolmente la vita nel gioco d’apertura, dove da 40-0 arriva a concedere palla break, anche se prontamente annullata. Un primo game che è un po’ già il momento di svolta dell’intero parziale, dato che apre un parziale di cinque giochi a zero per la tennista di casa, che strappa il servizio una volta a zero e un’altra ai vantaggi alla sua avversaria.

Keys nononostante il punteggio non è dominante al servizio, ma spesso semplicemente più brava a giocare i punti importanti. Nella seconda frazione, infatti, è lei a concedere sei palle break all’avversaria, di cui cinque tutte nello stesso game sul 3-4. Tutte annullate, con Vondrousova che chiude con un non troppo brillante 0/9 di conversione, dato che sul 4-4, alla prima chance, invece Keys il break lo fa e nonosante qualche patema d’animo nel finale riesce a chiudere al terzo match point.