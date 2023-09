US Open 2023, programma e ordine di gioco martedì 5 settembre

Il programma e l’ordine di gioco di martedì 5 settembre agli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. Si inizia a fare sul serio a Flushing Meadows, dove andranno in scena i primi match di quarti di finale. La sessione diurna è stata riservata a Coco Gauff, opposta a Jelena Ostapenko, e Novak Djokovic, che sfida il padrone di casa Taylor Fritz. Nel serale, invece, dopo l’interessante sfida tra Cirstea e Muchova si disputerà l’atteso derby a stelle e strisce tra Frances Tiafoe e Ben Shelton.

Il programma di martedì 5 settembre (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – Ostapenko vs (6) Gauff

a seguire – (9) Fritz vs (2) Djokovic

Ore 01:00 – (30) Cirstea vs (10) Muchova

a seguire – Shelton vs (10) Tiafoe