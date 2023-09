Fritz: “Un giorno batterò Djokovic, forse è arrivato il momento”

Taylor Fritz incontrerà Novak Djokovic ai quarti di finale degli US Open 2023. Le sue parole a riguardo: “Tutto sta andando molto bene questa settimana e mi sento pronto a giocare il miglior tennis della mia carriera, che è ciò di cui avrò bisogno se voglio vincere. La cosa più difficile quando si affronta Novak è convincersi di avere delle opzioni. A volte tendiamo a cercare cose straordinarie, a correre troppi rischi e a cambiare un po’ il gioco quando affronti avversari come lui, ma ho imparato che devo competere alle mie condizioni e avere fiducia che se gioco il mio miglior tennis secondo i miei piani, potrebbe bastare per vincere. È impressionante come Novak sia attento ai dettagli in tutto quello che fa dentro e fuori dal campo, ha una disciplina straordinaria che ammiro davvero tanto, lo fa da tanti anni… non lo so, non so. Sono molto motivato per questa partita e sento che aver giocato a Cincinnati, qualche settimana fa, mi aiuterà ad affrontare questa partita nel modo migliore. Devo credere nelle mie possibilità perché so che solo allora avrò delle opzioni. Sono consapevole che questa è una delle tre partite più importanti della mia carriera, insieme a quella contro Rafa a Wimbledon e anche contro lui a Indian Wells. Ho perso sette volte contro Djokovic, sento che tutto ciò che otterrò sarà un regalo per me stesso. Non esagererò o farò qualcosa di diverso in campo, andrò semplicemente là fuori e darò il massimo. Onestamente, penso che un giorno lo batterò e spero che sia così questa volta perché sarebbe uno scenario magnifico per riuscirci”.