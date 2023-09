Caso Rubiales, Woody Allen si espone: “Non si può perdere il lavoro per un bacio a un’amica”

Continua la bufera attorno a Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola che ha suscitato grande indignazione per il gesto del bacio non consensuale dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione della Nazionale femminile, che ha vinto l’ultimo titolo mondiale. Ecco adesso che arrivano le parole, rilasciate ad El Pais, dell’attore statunitense Woody Allen: “È difficile immaginare che una persona possa perdere il lavoro per un bacio dato in pubblico. Non l’ha violentata, è stato solo un bacio con un’amica. Cosa c’è che non va?”.