Us Open 2023, ottima partenza per Sinner a New York: lascia solamente 5 games a Hanfmann

Un Sinner deluxe inizia la sua campagna newyorkese come meglio non avrebbe potuto, con una vittoria netta e rapida su Yannick Hanfmann al primo turno degli Us Open 2023. Due ore e venti minuti di gioco ha impiegato l’attuale numero 6 del ranking mondiale per imporsi tramite il punteggio di 6-3 6-1 6-1, denotando un’ottima forma fisica e soprattutto un feeling con fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Sinner chiude con 30 vincenti e una solida prestazione al servizio, con il 78% di punti vinti sulla prima e il 61% sulla seconda in un match in cui non ha mai ceduto un turno di battuta. Ora per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ci sarà il derby contro Lorenzo Sonego, il terzo già in stagione tra i due, con Jannik che si è aggiudicato entrambi i precedenti scontri diretti.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Sinner parte bene, toglie il servizio all’avversario nel secondo gioco e riesce a mantenere il vantaggio fino al 6-3 finale dopo un games chiuso a zero con il servizio. La risposta dell’azzurro fa la differenza e dal secondo parziale in avanti il tedesco fa fatica anche ad entrare negli scambi, con Sinner che diventa assoluto padrone del Louis Armstrong Stadium. Hanfmann perde tre volte su quattro il servizio nel secondo parziale, annullando anche palla break nell’unico turno che poi tiene, verso il 6-1 con il quale si chiude la frazione. Ad inizio terzo set Sinner è bravo ad annullare nel gioco d’apertura due palle break e dall’1-1 apre poi la striscia che chiude definitivamente il match per un altro 6-1.