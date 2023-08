Highlights Sinner-Hanfmann 6-3 6-1 6-1, primo turno US Open 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 16

Il video con gli highlights di Jannik Sinner contro Yannick Hanfmann, sfida valevole per il primo turno degli Us Open 2023. Fila tutto via liscio per il numero 6 del ranking mondiale all’esordio in quel di New York: l’azzurro domina il suo avversario odierno con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 e si regala il secondo turno contro Lorenzo Sonego in un derby tricolore.