US Open 2023, Bronzetti si regala la vittoria più bella: sconfitta la tds n°12 Krejcikova, è al secondo turno

La mette a segno Lucia Bronzetti la sorpresa del giorno per l’Italtennis agli Us Open 2023. La classe ’98 si regala il primo successo in carriera contro una top-20 e lo fa in palcoscenico importante, in quel di New York, dove ottiene la sua seconda vittoria in uno Slam. Sconfitta con lo score di 6-4 7-6(3) la testa di serie numero 12 ed ex campionessa del Roland Garros, la ceca Barbora Krejcikova. Un match lottato, come spesso accade quando è in campo Lucia, durato più di 2 ore di gioco, e nel quale l’azzurra è stata brava ad aggiudicarsi il fondamentale tie-break del secondo set dopo non aver concretizzato un vantaggio di 4-0 nel parziale. Ora la chance per approdare al terzo turno di un major per la prima volta in assoluto c’è, con la qualificata Eva Lys che l’attende al secondo round.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – I primi turni di battuta della partita, entrambi finiti ai vantaggi, fanno capire già dagli albori che sarà una sfida lottata punto su punto. Lucia non sfrutta una palla break nel primo gioco, ma riesce a strappare il servizio alla ceca nel terzo, pochi minuti più tardi. Non consolida il vantaggio l’azzurra, che si fa riprendere sul 2-2, ma sul 3-4 vince un ottimo game di servizio annullando lei una pericolosa chance all’avversaria e sul 4-4 mette poi a segno un altro break che la porta a servire per il set. La tennista romagnola non trema e a trenta chiude per 6-4.

Il parziale a cavallo tra i due set diventa addirittura di sei games a zero. Bronzetti dal 4-4 si ritrova avanti 6-4 4-0, mettendo a segno quello che parrebbe essere l’allungo decisivo per le sorti dell’incontro. Sul 4-1 viene fuori un game molto complesso in cui Lucia annulla tre chances di break alla ceca, ma deve arrendersi alla quarta occasione utile. Krejcikova, da campionessa quale è, fiuta l’odore della rimonta e apre una striscia che la riporta sul 4-4.

I capovolgimenti di fronte proseguono, con Lucia che torna avanti di un break sul 5-4 ma non sfrutta al meglio la possibilità di servire per il match, concedendo il controbreak a zero. Sul 5-6 l’azzurra si ritrova, quindi, a servire per rimanere nel set e lo fa alla grande, portando la frazione al tie-break. Qui dal 2-3 apre un parziale di cinque punti a zero e può alzare finalmente le mani al cielo dopo il punto della vittoria.