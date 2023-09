US Open 2023, Ostapenko si prende la scena sull’Arthur Ashe: eliminata la detentrice del titolo Swiatek

Nottata a sua modo storica sull’Arthur Ashe, dove Iga Swiatek viene sconfitta in tre set da Jelena Ostapenko negli ottavi di finale. La polacca in un colpo solo perde la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e anche la prima posizione mondiale. E lo fa venendo sconfitta per la prima volta in stagione dopo essersi aggiudicata il primo set. Iga fino ad oggi aveva vinto nel corso di quest’anno solare 50 volte il parziale d’apertura e in tutte e 50 le occasioni era riuscita ad imporsi nel match in questione.

Non questa volta, non contro un’Ostapenko ispiratissima. Due giorni dopo aver offerto una prestazione colma di errori nel match di terzo turno contro Bernarda Pera, si sveglia con il piede giusto dal letto e afffossa sotto i propri colpi vincenti la prima testa di serie del tabellone. 31 al cospetto di soli 20 errori nel 3-6 6-3 6-1 con il quale si impone in meno di due ore di gioco sull’Arthur Ashe, dominando completamente la contesa dal secondo set in avanti. Per Swiatek si chiude una stagione a livello Slam un po’ al di sotto delle aspettative: si è confermata per la terza volta regina di Parigi, ma il suo ruolino di marcia dice anche ottavi a Melbourne, quarti a Wimbledon e di nuovo ottavi a New York. Certamente un piccolo passo indietro rispetto a un 2022 pazzesco in cui si era aggiudicata due titoli e fatto un’altra semifinale.