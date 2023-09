Il tennis femminile ha una nuova numero uno: lunedì 11 settembre Sabalenka sarà davanti a Swiatek

Lunedì 11 settembre, quando usciranno le nuove classifiche, il tennis avrà due nuovi numeri uno al mondo. A Novak Djokovic è bastato superare il primo turno per assicurarsi il sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz che a New York difende la pesante cambiale dello scorso anno, mentre a livello femminile si conclude la lunga rincorsa che ormai andava avanti da qualche mese. Aryna Sabalenka supera Iga Swiatek e per la prima volta sarà davanti a tutti in classifica. L’eliminazione della polacca negli ottavi di finale certifica questo sorpasso in testa al ranking WTA, con la bielorussa che conquista un meritato traguardo dopo una stagione giocata sempre al massimo e con una continuità che non aveva mai espresso prima. Il regno di Swiatek si interrompe dopo un anno mezzo: era infatti il 3 aprile 2022 il giorno in cui si era presa la testa della classifica. E da allora non l’aveva più mollata.