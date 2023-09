US Open 2023, Fritz completa l’en plein americano. Djokovic stavolta non soffre, batte in 3 set Gojo

Novak Djokovic e Taylor Fritz sono gli ultimi due in ordine cronologico ad accedere ai quarti di finale degli US Open 2023. Vittorie in tre set per i due, che martedì di sfideranno per un posto in semifinale a New York. Il serbo prossimo numero uno al mondo, dopo aver rimontato due set di svantaggio al connazionale Djere nel round precedente, ha deciso di scendere in campo con un altro piglio nel match che lo vedeva opposto a Borna Gojo, imponendosi con lo score di 6-2 7-5 6-4. Unico momento per recriminare all’interno della partita del qualificato croato è all’inizio del secondo parziale, quando ha avuto una mini-chance di rendere il tutto più interessante portandosi avanti di un break sul 2-0, ma il croato ha rovinato un po’ tutto con un game di servizio condito da ben 5 doppi falli che ha permesso a Djokovic di rientrare prontamente nel parziale.

Nei quarti il prossimo sfidante di ‘Nole’ sarà uno dei tre beniamini di casa rimasti in questa zona di tabellone. La testa di serie numero nove completa la grande giornata del tennis americano sconfiggendo con il punteggio di 7-6(2) 6-4 6-4 Dominic Stricker. Un match in cui è stato fondamentale un primo set in cui Fritz – dopo non aver sfruttato la chance di servire sul 5-3 -, si è ritrovato a fronteggiare sul 5-5 due palle break che avrebbero mandato il giovane svizzero alla battuta per aggiudicarsi il parziale. Sfumate queste due occasioni, l’elvetico poi cedeva al tie-break e con il passare dei minuti iniziava ad accusare un vistoso calo fisico in seguito alle due maratone precedenti. Fritz chiude in tre set e gli US Open per la prima volta in diciotto anni hanno 3 uomini ai quarti di finale.