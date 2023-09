US Open 2023, Ostapenko contro gli organizzatori: “La programmazione ha favorito Gauff”

La conferenza stampa di Jelena Ostapenko dopo la sconfitta contro Gauff ai quarti degli US Open 2023 è stata incentrata sulla programmazione degli organizzatori. La giocatrice lettone aveva infatti vinto il suo match precedente contro Swiatek a mezzanotte ma invece di tornare in campo nella sessione serale ha dovuto giocare a mezzogiorno. “Mi avevano assicurato che avrei giocato nella sessione notturna, ma quando è uscito il programma ho visto che avrei giocato la prima partita. In quel momento ho pensato: ‘Wow, è una programmazione un po’ strana’” ha spiegato Ostapenko.

“Non mi sentivo particolarmente stanca fisicamente, ma sentivo che non mi ero ripresa da quella notte. Perché come ho detto, sono tornata in hotel verso le 2 di notte e ho provato ad andare a dormire alle 3 del mattino, ma avevo talmente adrenalina in corpo che era impossibile addormentarmi. Poi quando vai a dormire alle 5:00 o alle 6:00 del mattino, hai bisogno di qualche giorno solo per riprenderti – ha proseguito la giocatrice baltica – Penso che la programmazione sia stata migliore per Gauff perché ovviamente ha giocato molto prima il giorno in cui ho giocato la sessione notturna“.