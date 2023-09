LIVE – Djokovic-Fritz, quarti US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Fritz, incontro valevole per i quarti di finale degli US Open 2023 (cemento outdoor). Prosegue il cammino di Nole, che quest’anno ha perso una sola partita a livello slam ed è determinato ad andare fino in fondo anche a New York. Ad eccezione del match contro Djere, in cui ha dovuto recuperare uno svantaggio di due set a zero, non ha corso grossi rischi nel corso del torneo ed arriva alla sfida contro Fritz piuttosto riposato. Cammino particolarmente agevole anche per il numero uno d’America, che non ha lasciato per strada neppure un set ma ha affrontato due avversari fuori dalla top 200, uno fuori dalla top 100 e Varillas, numero 74. Poco importa visto che ha raggiunto i quarti a Flushing Meadows per la prima volta in carriera e sogna di giocare un brutto scherzo a Djokovic.

A scendere in campo ampiamente favorito sarà il serbo, che conduce 7-0 nei precedenti ed ha vinto l’ultimo proprio due settimane fa a Cincinnati. Fritz avrà dunque bisogno della partita perfetta e di un grande sostegno del caloroso pubblico dell’Ashe, anche se non sempre è un bene contro Djokovic. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Fritz pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali) sull’Arthur Ashe Stadium (al termine della sfida tra Ostapenko e Gauff).

