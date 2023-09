US Open 2023: Djokovic stende Fritz in tre set e vola in semifinale

Novak Djokovic vince nettamente in tre set contro Taylor Fritz e vola in semifinale agli US Open 2023. Finisce 6-1 6-4 6-4 per il serbo, che conferma gli ottimi segnali già dati nelle precedenti partite e rispetta i pronostici che lo vedono come favorito numero uno per la vittoria finale. Nel primo set l’inizio piuttosto contratto e falloso per entrambi, con Fritz che non riesce a trovare la misura dei suoi colpi da fondo campo, mentre Djokovic incontra problemi al servizio. Il risultato è che arrivano tre break nei primi quattro game, di cui due per il serbo che allunga così nel punteggio. Da qui in poi prende il largo Nole, costringendo il suo avversario, che non aveva ancora perso un set in tutto il torneo, a cedere ogni servizio del parziale. Il primo set si chiude con il punteggio di 6-1.

Nel secondo parziale continuano le difficoltà per lo statunitense, che cede nuovamente il servizio presto nel set ed è quindi costretto subito a rincorrere. Djokovic è solido e nel game successivo annulla quattro palle break confermando così il vantaggio. Il resto del set scorre via senza particolari sussulti fino al 6-4 finale per il nativo di Belgrado. Terzo set che vive di fiammate, con Djokovic che prima annulla due palle break sul 2-2 e poi lo realizza lui stesso nel game successivo. Nole battibecca però con il pubblico, si innervosisce e cede subito il servizio a Fritz sul 4-4. L’americano però non è freddo e a sua volta perde la battuta regalando al suo avversario la possibilità di chiudere il match. Il serbo non si lascia pregare e, non senza patemi, si aggiudica anche il terzo set con il punteggio di 6-4. Finisce dunque ai quarti di finale l’avventura di Fritz, mentre Djokovic attende in semifinale il vincitore della sfida tra Tiafoe e Shelton.