US Open 2023, Obama festeggia la vittoria di Gauff: “Non potremmo essere più orgogliosi di te”

Attraverso un post sui social, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama si è congratulato con Coco Gauff per la storica vittoria degli US Open 2023. “Congratulazioni alla campionessa degli US Open, Coco Gauff. Non potremmo essere più orgogliosi di te dentro e fuori dal campo e sappiamo che il meglio deve ancora venire” ha scritto Obama. In finale, la giocatrice americana ha sconfitto in rimonta Aryna Sabalenka, diventando la prima teenager statunitense a vincere il torneo da Serena Williams.