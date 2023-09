Pallanuoto, Ortigia batte il Primorje: in Eurocup da testa di serie

Si chiude con una vittoria sul Primorje l’avventura dell’Ortigia nel girone preliminare di Champions League. La formazione siracusana purtroppo non agguanta il pass per la fase a gironi della massima competizione, visto che i greci del Vouliagmneni hanno ottenuto tre vittorie su tre a dispetto delle due dei siciliani, ma in ogni caso dalla Romania il verdetto è positivo: con il successo di stamattina, è certezza di giocare l’Eurocup da testa di serie per il sorteggio del girone.

“Una partita come questa, nuotata, giocata, fisica ci serviva tanto per ritrovare ritmo – ha detto l’allenatore dei siracusani, Stefano Piccardo – Sono le partite che ci servono in questa fase di inizio stagione. Non eravamo al massimo della condizione perchè in quattro nella notte erano stati male. Questo turno di Champions è stato un primo assaggio europeo con la squadra rinnovata e direi che abbiamo risposto bene sul piano della preparazione e dell’approccio alla gara”.