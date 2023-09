Moto2, risultati e ordine di arrivo GP San Marino 2023: trionfa Acosta davanti a Vietti

Pedro Acosta vince il Gran Premio di San Marino e della Rivieri di Rimini 2023 di Moto2. Sul circuito di Misano, il pilota spagnolo parte meglio di tutti e domina la gara, ottenendo punti preziosi in ottica classifica generale. Secondo posto per il poleman Celestino Vietti, che non può prendere il pilota iberico ma difende il suo piazzamento e chiude davanti ad Alonso Lopez. Quarto posto per un altro azzurro, Tony Arbolino, che rimedia dopo il nono posto in qualifica, e limita i danni, pur scivolando a -34 dal leader Acosta.

