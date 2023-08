US Open 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money degli US Open 2023, quarto Slam della stagione in programma da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre. Tutto pronto per l’ultimo grande appuntamento dell’anno a New York, dove i migliori giocatori del mondo andranno a caccia del titolo ma soprattutto di un posto nella storia. Occhi puntati sui numeri uno al mondo nonché campioni in carica Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Entrambi non avranno però vita facile, specialmente perché insidiati da un avversario in particolare. Lo spagnolo deve fare i conti con Djokovic, che l’ha già battuto in finale a Cincinnati, mentre la polacca dovrà vedersela con Aryna Sabalenka, più determinata che mai a scavalcarla nel ranking.

Protagonisti ovviamente anche i tennisti italiani, con Jannik Sinner in pole position per ripetere gli ottimi risultati recenti e spingersi fino in fondo. Da non sottovalutare neppure Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con Arnaldi e Cecchinato sullo sfondo pronti a stupire. Nel femminile, invece, proveranno a giocarsi le loro carte Cocciaretto e Paolini, molto in forma, ma anche l’esperta Giorgi, Trevisan e Bronzetti. Il prize money complessivo degli US Open 2023 toccherà la cifra di 65 milioni di euro, da distribuire tra tutti i vari tabelloni principali (inclusi i doppi) e quelli cadetti di singolare maschile e femminile. L’aumento è dell’8% rispetto alla passata edizione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro nel dettaglio e dei punti valevoli per le classifiche ATP e WTA.

MONTEPREMI US OPEN MASCHILE E FEMMINILE 2023

PRIMO TURNO – 74.990 € (10/10 punti)

SECONDO TURNO – 113.175 € (45/70 punti)

TERZO TURNO – 175.744 € (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 261.315 € (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – 418.656 € (360/430 punti)

SEMIFINALISTA – 713.096 € (720/780 punti)

FINALISTA – 1.380.186 € (1200/1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – 2.760.372 € (2000/2000 punti)