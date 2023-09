Ranking Wta aggiornato a lunedì 11 settembre: Swiatek abdica, Sabalenka è la nuova numero uno

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 11 settembre 2023. Dopo 75 settimane, finisce il regno di Iga Swiatek, che non ha difeso i punti della vittoria dello scorso anno agli US Open ed è stata scavalcata da Aryna Sabalenka. La bielorussa diventa dunque la numero uno del mondo dopo essere già numero uno della Race. Terza piazza per la vincitrice a New York, Coco Gauff, che ritocca il proprio best ranking. Per quanto riguarda le italiane, la numero uno resta sempre Elisabetta Cocciaretto, di poco davanti a Jasmine Paolini appena fuori dalle prime 30. La nota positiva non può che essere Lucia Bronzetti, che prosegue la sua risalita e, grazie al terzo turno raggiunto a Flushing Meadows, rientra in top 60.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 11 settembre

Aryna Sabalenka (Blr) 9266 (+1) Iga Swiatek (Pol) 8195 (-1) Coco Gauff (Usa) 6165 (+2) Elena Rybakina (Kaz) 5790 (–) Jessica Pegula (Usa) 5755 (-2) Marketa Vondrousova (Cze) 3830 (+3) Ons Jabeur (Tun) 3771 (-2) Karolina Muchova (Cze) 3765 (+2) Maria Sakkari (Gre) 3525 (-1) Caroline Garcia (Fra) 3050 (-3)

31. Elisabetta Cocciaretto 1390 (-2)

33. Jasmine Paolini 1330 (+2)

53. Martina Trevisan 1037 (+5)

56. Camila Giorgi 983 (-4)

60. Lucia Bronzetti 950 (+16)

100. Lucrezia Stefanini 690 (+2)