US Open 2023: Gauff supera in tre set Wozniacki, ai quarti anche Muchova e Cirstea

Prosegue il sogno americano di Coco Gauff, che rispetta il pronostico e approda ai quarti di finale degli US Open 2023. La giovane statunitense ha sconfitto con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 una ritrovata Caroline Wozniacki, che ad un certo punto ha persino dato l’impressione di poter vincere salvo poi cedere alla distanza. Nel complesso, però, a meritare è stata Gauff, che salvo un passaggio a vuoto a cavallo tra secondo e terzo set – in cui ha perso quattro giochi di fila, con un parziale subito di 16 punti a 4 – è stata in controllo ed ha domato la sua avversaria, infiammando il pubblico di casa. Al prossimo turno, Coco se la vedrà contro la vincente del match Swiatek-Ostapenko.

Le altre due giocatrici che hanno staccato il pass per i quarti di finale sono Karolina Muchova e Sorana Cirstea. La giocatrice ceca ha regolato per 6-3 5-7 6-1 la cinese Xinyu Wang, amministrando il vantaggio pur complicandosi la vita (nel secondo parziale era avanti 5-4 30-0). Grazie a questo risultato, è diventata la tredicesima giocatrice attualmente in top 200 ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro gli slam. Per Cirstea invece si tratta appena del secondo quarto in un Major in carriera, ma la notizia è che è arrivato a 14 anni di distanza dal primo (Roland Garros 2009). Decisivo il successo per 6-3 6-3 ai danni di una spenta Belinda Bencic.