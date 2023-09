Juventus, Locatelli: “Nazionale? Con Mancini si era incrinato qualcosa”

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus sul campo dell’Empoli. “Vittoria fondamentale, dovevamo riscattare la brutta figura fatta qui la scorsa stagione. Adesso dobbiamo fare un passo alla volta, ed essere più umili”. Il centrocampista bianconero ha poi proseguito: “Ringrazio Allegri per avermi difeso, ha fiducia in me. Ho preso i fischi perché il pubblico si aspetta tanto da me, e da un lato è bello, vuol dire che vede qualcosa di positivo nella mia figura. Nazionale? Non ho ancora sentito Spalletti, ma qualcosa si era incrinato con Mancini, va ringraziato ugualmente per l’Europeo vinto. Andare via è una sua scelta, ora dobbiamo pensare al futuro. I cambiamenti vanno visti in maniera positiva”.