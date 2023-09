Djokovic-Gojo stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Borna Gojo negli ottavi di finale degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il serbo è reduce da un terzo turno da brividi, in cui ha dovuto rimontare ben due set di svantaggio contro il connazionale Laslo Djere. Adesso per lui c’è il bombardiere croato, proveniente addirittura dalle qualificazioni. Impressionante il rendimento di quest’ultimo che, tra gli altri, ha sbarrato la strada allo statunitense Mackenzie McDonald a livello di secondo turno. Con Djokovic si tratta del primo scontro diretto. Servirà un’impresa a Gojo per provare a fare partita pari contro il ventitré volte campione Slam. In palio per il vincitore c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra lo svizzero Dominic Stricker oppure l’americano Taylor Fritz.

Djokovic e Gojo scenderanno in campo nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata sull’Arthur Ashe Stadium con inizio fissato non prima delle ore 01.00 italiane (le 19.00 locali). La copertura televisiva sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming.

Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). L’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi live e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati, selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto impegno newyorkese di Djokovic fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.