US Open 2023, Gauff festeggia il primo Slam: “Grazie a tutti coloro che non hanno creduto in me”

Coco Gauff è la vincitrice degli US Open 2023 e al termine della finale vinta contro Aryna Sabalenka la 19enne, oltre ai ringraziamenti di rito a parenti, amici e staff, ha anche voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Onestamente, grazie a tutte le persone che non hanno creduto in me. Un mese fa vincevo un titolo 500 e si diceva che sarebbe stato il massimo che avrei raggiunto. Tre settimane fa vincevo un titolo 1000 e molti dicevano che mi sarei fermata lì. Tre settimane dopo sono qui, in piedi con il trofeo degli US Open. Per coloro che pensavano di mettere acqua sul mio fuoco, in realtà ci stavate aggiungendo del gas. E ora sto splendendo”