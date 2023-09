US Open 2023, Sabalenka: “Una partita in primis contro me stessa. Tanta emozione, ho pensato troppo”

“Naturalmente da questo torneo prendo tante cose positive, anche se altre positive non lo sono affatto, ma va bene così. Tutto è un processo, stiamo tutti imparando, credo che da qui trarrò una lezione da cui imparerò, poi tornerò più forte”. Sono le parole di un’affranta Aryna Sabalenka in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale agli US Open 2023.

“Durante il primo set ho gestito abbastanza bene le mie emozioni, ero concentrata su me stesso e non sul pubblico. Coco ha sicuramente finito per muoversi in un modo incredibile oggi, ma è vero che nel secondo set ho iniziato a pensare troppo, ed è stato allora che ho iniziato a perdere forza. Ho iniziato a perdere molti colpi facili. La buona notizia è che ero io contro me stessa. La cosa brutta è che ho ancora questi problemi contro di me, ma lo accetto. Lavorerò per migliorare”, ha analizzato la bielorussa.

“Si muoveva molto bene, difendeva molto bene, meglio di chiunque altro. Sono sempre stata costretta a giocare una palla in più, quindi era una combinazione di tutto. Non giocavo contro il pubblico, ho ricevuto tanti messaggi di sostegno stando qui a New York, ma ovviamente non avrei mai pensato che loro avrebbero sostenuto me più di lei. Ovviamente l’avrebbero tifata, ha 19 anni e sta giocando la finale di uno Slam, è semplicemente incredibile. In effetti, stasera è stata scritta la storia. Mi aspettavo un’atmosfera del genere, ma non giocavo contro di loro. A volte questo tipo di supporto massiccio può mettere molta pressione sul giocatore che sta supportando, soprattutto all’inizio. Ho cercato di non dare loro più energia, questo avrebbe causato molto più rumore. Con il passare dei games, si è notato che Coco si sentiva sempre più a suo agio in campo”.

“A volte mi emoziono troppo, oggi in campo ho pensato troppo, ho fatto tanti errori assurdi che non avrei dovuto fare. Facevo tanti errori non forzati, nel secondo set ce ne sono stati troppi, è lì che l’ho aiutato a credere di poter vincere la partita”, ha concluso Sabalenka.