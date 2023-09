Highlights Gauff-Sabalenka 2-6 6-3 6-2, finale femminile US Open 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 19

Il video con gli highlights di Aryna Sabalenka contro Coco Gauff, la finale femminile dell’edizione 2023 degli US Open di tennis. Profeta in patria la giovane statunitense, che mette il suo nome nell’albo d’oro dopo aver sconfitto con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 la bielorussa seconda testa di serie del tabellone newyorkese. Primo successo in carriera per Gauff e resta a uno (gli Australian Open di quest’anno) anche Sabalenka.