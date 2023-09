Highlights Djokovic-Gojo 6-2 7-5 6-4, ottavi di finale US Open 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 24

Il video con gli highlights di Novak Djokovic-Borna Gojo, sfida valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023. Prosegue senza intoppi la marcia del campione serbo, abile ad imporsi con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 sul qualificato croato, quest’ultimo già bravo a spingersi così in avanti in uno Slam per la prima volta in carriera. Taylor Fritz sarà il prossimo avversario del prossimo numero 1 al mondo.