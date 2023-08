US Open 2023: dove vederlo in tv, canali e programma SuperTennis

Gli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica, si disputeranno nella solita cornice di Flushing Meadows e andranno in scena da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre. La grande novità di quest’anno è che a trasmetterli sarà SuperTennis, dunque saranno visibili parzialmente in chiaro (canale 64 del digitale terrestre). Essendo la prima volta che l’emittente acquista i diritti di un torneo così importante gli appassionati potrebbero avere ancora qualche dubbio in merito alla programmazione, ai canali e a come vedere i match in diretta. Andiamo perciò a scoprire insieme il programma di SuperTennis per il Major americano.

Per quanto riguarda la televisione, SuperTennis trasmetterà il torneo sul canale lineare, dove verrà ovviamente dato spazio agli italiani e ai match più interessanti del giorno. Allo stesso tempo, i possessori di smart tv sul digitale terrestre avranno la possibilità di accedere ad altri 3 campi contemporaneamente (accesi 24 ore su 24) attraverso la tecnologia Hbbtv. Anche una volta terminate le partite in diretta, la programmazione prevede una serie di differite.

Su SupertenniX, invece, andranno in onda fino a 8 campi live contemporaneamente. Sulla piattaforma streaming (alla quale è possibile abbonarsi sul portale mentre è gratis per i tesserati FITP) saranno disponibili on demand i principali incontri, ma anche gli highlights, le interviste e molti contenuti esclusivi.

Come se non bastasse, l’emittente garantirà una programmazione giornaliera con lo studio SuperTennis Today Speciale Us Open, a partire dalle 13.30, per commentare i principali argomenti della giornata e rivedere i migliori nella Tennis Parade dedicata. Alle 16.45, inoltre, a ridosso dell’inizio dei match ci sarà un secondo studio con la presenza di Barbara Rossi come ospite fisso insieme agli inviati a New York Giorgio Spalluto e Diego Nargiso.