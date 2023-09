Finale Medvedev-Djokovic oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Novak Djokovic affronterà Daniil Medvedev nella finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. A contendersi il titolo a New York saranno il secondo e il terzo favorito del seeding, che si ritrovano di fronte dopo la finale del 2021. Quella volta vinse il russo, che negò a Djokovic uno storico Grande Slam e mise le mani sul primo Major della carriera. Stavolta invece partirà favorito il serbo, che in tutto il torneo ha perso solamente due set (entrambi al terzo turno contro Djere) ed è apparso molto centrato. Guai però a sottovalutare Medvedev, capace di sorprendere in semifinale la prima forza del seeding, Carlos Alcaraz. 9-5 in favore di Nole i precedente (1-1 in stagione).

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Djokovic e Medvedev scenderanno in campo oggi, domenica 10 settembre alle ore 22:00 italiane (le 16:00 locali). La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale degli US Open, fornendo una diretta testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.