Il prossimo 7 settembre a Valentino Rossi verranno consegnate le chiavi del Comune di Tavullia

La città di Tavullia, in provincia di Urbino, è in fermento per il grande evento che sarà in scena nella cittadina il prossimo 7 settembre in cui si consegneranno le chiavi a Valentino Rossi. Il sindaco, Francesca Paolucci e l’assessore allo sport Patrizio Federici hanno premuto molto per arrivare alla definizione di questo evento, come testimoniano anche le loro parole.

Le parole del sindaco di Tavullia: “Giusto omaggio ad una leggenda dello sport mondiale, diventata anche un’icona della nostra epoca. Valentino ha contribuito a far conoscere un piccolo Comune di poco più di 8mila abitanti in tutto il mondo. Ed ancora oggi, a quasi due anni di distanza dal suo ritiro, le sue imprese sono vive negli occhi e nei cuori di tutti gli appassionati di motociclismo. Venerdì 1 Settembre alle ore 18:30 sulla pagina Facebook del sindaco terremo una diretta per spiegare tutti i dettagli dell’evento“. Tutto ciò verrò trasmesso da Sky Sport, in quanto l’eventi verrà presentato dai commentatori Sky Moto Gp Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini.