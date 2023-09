US Open 2023, Arnaldi sulla vittoria contro Norrie: “Buona partita, mi sentivo in fiducia”

Matteo Arnaldi è intervenuto ai microfoni di SuperTennis per commentare a caldo il suo successo contro Norrie nel terzo turno degli US Open 2023: “Sono entrato in campo convinto di poter fare il mio gioco e ho giocato una partita molto buona, preparata davvero bene. Lui ha giocato piuttosto male e questo sicuramente mi ha favorito, ma io mi sentivo molto bene e in fiducia. Ho giocato bene le palle break e sono riuscito sempre a spingere nei momenti decisivi“. Sul possibile ottavo di finale contro Alcaraz, invece, Arnaldi non si è sbilanciato: “Per il momento mi godo questa vittoria“.