Bologna, Thiago Motta: “Grande prestazione. Fabbian? Ha fatto quello che sa fare”

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta sul Cagliari: “Ci aspettavamo una partita così contro una squadra che si chiude e prova a sfruttare le ripartenze. Fabbian ha fatto quello che sa fare, è un ragazzo che si è inserito da poco nel gruppo, è stata una grande prestazione”. Poi ha proseguito: “Dovevamo fare meglio negli ultimi metri nel primo tempo come abbiamo fatto nella ripresa, ma ho grande fiducia nei miei giocatori. Abbiamo giovani di valore, tutti vogliono arrivare e tutti vogliono giocare”.

Il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “Joshua è un giocatore fantastico, sta guadagnando la fiducia dei compagni e del pubblico, oltre che quella del club e del suo allenatore. Oggi ha fatto una grandissima prestazione, anche quando non ha segnato ha fatto benissimo. La pausa serve per tanti giocatori che abbiamo in Nazionale, chi resterà farà un lavoro per mettersi in condizione in vista del ritorno in campo. Sono soddisfatto di quanto fatto in campo in una partita difficile”.