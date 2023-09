Udinese-Frosinone 0-0, Di Francesco: “Dobbiamo essere soddisfatti di questo punto”

“Sono molto contento di come la squadra sta interpretando il campionato, non dobbiamo fermarci. A livello generale abbiamo fatto un’ottima gara, creando occasioni importanti per fare gol. Loro hanno grande fisicità come squadra e lo sapevamo, siamo riusciti a rispondere colpo su colpo. I cambi mi hanno permesso di ridare vitalità alla gara, mentre nella prima parte siamo stati noi a fare la partita. Dovevamo essere più ludici sotto porta”. A dirlo è il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 0-0 contro l’Udinese. “Cinque 2001 in campo? Per me la carta d’identità conta poco, il fatto che siano giocatori giovani e che abbiano del potenziale mi fa pensare che possano togliersi delle soddisfazioni. Siamo riusciti a dare consapevolezza e spregiudicatezza ai ragazzi, spero di continuare così. Dobbiamo essere soddisfatti di questo punto”.